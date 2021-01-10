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خصومة ثأرية.. حبس المتهمين بمحاولة قتل "بقال" في المعصرة

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خصومة ثأرية.. حبس المتهمين بمحاولة قتل "بقال" في المعصرة خصومة ثأرية.. حبس المتهمين بمحاولة قتل "بقال" في المعصرة

مصراوي Masrawy

03:00 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

خصومة ثأرية قادت مزارع و3 آخرين إلى إطلاق عيار ناري على مالك محل بقالة بمنطقة حلوان، ما أدى لنقله إلى المستشفى، مصارعًا إصابته على أمل الشفاء.

شقيق المجني عليه لديه خصومة ثأرية مع عائلة في محافظة سوهاج، حاول 4 منهم الانتقام من عن طريق توجه أحدهم إلى محل شقيقه مستقل دراجة بخارية وأطلق على الأخير عيار ناري داخل محله، لم يرده قتيلًا ونجده الفريق الطبي من الوفاة.

تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا بالواقعة، وضبط رجال الأمن الجناة وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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