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ضبط مالك مخبز استولى على 491 ألف جنيه من أموال الدعم في البحيرة

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ضبط مالك مخبز استولى على 491 ألف جنيه من أموال الدعم في البحيرة ضبط مالك مخبز استولى على 491 ألف جنيه من أموال الدعم في البحيرة

مصراوي Masrawy

02:36 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط الإدارة العامة لشرطة والتجارة، مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة؛ لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، قُدرت بمبلغ 491,251 جنيه، طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

وضبطت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، مالك مخبز سياحى "بدون ترخيص" بمحافظة الشرقية، بحوزته 3 طن دقيق فاخر بدون مستندات "مجهول المصدر"؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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