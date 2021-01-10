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القوى العاملة: تعيين 755 شاباً في بني سويف

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القوى العاملة: تعيين 755 شاباً في بني سويف القوى العاملة: تعيين 755 شاباً في بني سويف

مصراوي Masrawy

02:55 م الأحد 10 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف نحو 755 عاملا من مختلف المؤهلات، بجانب استخراج 826 شهادة قياس مستوى المهارة، واستخراج 800 كارنيه مزاولة حرفة.

وبحسب بيان اليوم جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2171 شاباً.

وقال محمد طلعت مدير المديرية، إنه شهر ديسمبر الماضي شهد قيام المديرية بالتفتيش على 645 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، وأسفر عن تحرير 22 محضراً للمنشآت المخالفة، كما تم التفتيش على 238 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 62 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت قيمتها 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال من المسجلين.

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