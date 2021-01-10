عقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان.. عماد خليل يكشف عن أولوياته في المجلس الجديد

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب المعين بقرار رئيس الجمهورية، عقب استخراجه كارنيه العضوية، اليوم الأحد، إن ملف المواطنة سيكون على رأس أولوياته، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحفي والمؤسسات الصحفية واحتياجاتها.

وأضاف خليل أنه سيكون هناك تنسيق بين نواب تنسيقية شباب الأحزاب؛ لكي تكون هناك سياسة بمفهوم جديد، وبرلمان بمفهوم جديد لخدمة قضايا الوطن.

وتابع النائب: سعادتي كبيرة بخبر تعييني بمجلس النواب الذي جاء في مناسبة سعيدة وهي عيد الميلاد المجيد، وكان العيد بالنسبة إليَّ عيدَين؛ لا سيما لثقة رئيس الجمهورية في الشباب، وفي هذا الجيل من الشباب، خصوصًا تنسيقية شباب الأحزاب، هذا الكيان الذي خرج منه كوادر سواء على المستوى التنفيذي، فتم تعيين 6 منهم نوابًا للمحافظين، أو على المستوى الشعبي من خلال وجود 31 نائبًا في البرلمان؛ سواء أكانوا بالانتخاب أم التعيين.

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا؛ وهي الكاتبة فريدة الشوباشي، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوَين بالمجلس.