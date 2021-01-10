سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 8817.05 نقطة

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ارتفع 79.85 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 79.85 نقطة ليقفل عند مستوى 8817.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 280 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 343 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 181 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الصمعاني، وفرة، صناعة الورق، أمانة للتأمين، وإكسترا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات كيان السعودية، البلاد، سوليدرتي تكافل، ملاذ للتأمين، وميدغلف للتأمين فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و1.07%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، دار الأركان، بترو رابغ، الإنماء، وأمانة للتأمين هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات وفرة، أمانة للتأمين، الصمعاني، زين السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 305.46 نقطة ليقفل عند مستوى 24742.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 526 ألف سهم تقاسمتها 1470 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية