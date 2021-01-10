النائب حسام غالي: سأبذل قصارى جهدي في خدمة الشعب المصري

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال النائب حسام غالي، إنه سعيد بثقة القيادة السياسية لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده في خدمة الشعب المصري.

وأضاف غالي، خلال استخراجه الكارنيه اليوم الأحد، أن التنوع بين النواب المعينين بالمجلس يُعد لافتًا للنظر وسيكون له مردود أفضل على أداء المجلس.

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

حيث من المقرر أن يعقد المجلس جلسته الافتتاحية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا؛ وهي الكاتبة فريدة الشوباشي، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوَين بالمجلس.