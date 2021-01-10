أخبار عاجلة

صور.. هطول أمطار على دمياط وتوقف حركة الصيد -
بدأت بمغص وانتهت بجثة.. قصة مقتل "مطلقة" في المنيا خوفًا من الفضيحة -
كورونا في لبنان: الإصابات تصل إلى 237132 -
بروتوكول بين التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية لإنشاء "حاضنات المتفوقين علميًا بالجامعات" -
عضو بـ"الشيوخ" يقدم تحليلا لحجب دونالد ترامب إعلاميا -
الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا

Print
وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا وفاة الطبيب الشخصي المعالج لبابا الفاتيكان متأثرًا بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

02:26 م الأحد 10 يناير 2021

الفاتيكان- أ ش أ:

توفي الطبيب الشخصي المعالج للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان جراء مضاعفات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 78 عاما.

ونقلت "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، عن مصادر لم تسمها، إنه تم نقل الطبيب فابريزيو سوكورسي إلى المستشفى بالعاصمة الإيطالية روما في 26 ديسمبر الماضي لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت القناة "أنه من غير الواضح بالضبط متى كان آخر اتصال مباشر بين الطبيب والبابا فرانسيس، الذي اختاره سابقا طبيبا شخصيا خلال عام 2015".

وكان البابا فرانسيس صرح بأن الفاتيكان ستبدأ التطعيمات ضد كوفيد-19 الأسبوع المقبل، وأنه على استعداد لتلقي جرعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية