المشدد ١٠ سنوات لمتهمين اثنين في قضية "أحداث عنف المطرية"

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمتهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف المطرية".

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.