انتشال جثة شاب من ترعة المريوطية.. والمعاينة: مجهول الهوية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة شاب مجهول الهوية اليوم الأحد من مجرى ترعة المريوطية بحي الهرم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة بالعقور على جثة طافية بالترعة المار إليها أمام فندق سياج.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

وانتشلت القوات الجثة، وتبين أنها لشاب مجهول الهوية يرتدي ملابسه كاملة، لا توجد به إصابات ظاهرية. وتم تسليم الجثة إلى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم؛ لاستكمال الإجراءات.

ويفحص رجال المباحث حالات التغيب خلال الأيام الماضية لوصول إلى هوية المتوفى، وتم إخطار النيابة العامة.