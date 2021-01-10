بإجمالي 378 أسطوانة.. ضبط 11 قضية حجب أسطوانات أكسجين عن الأسواق

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، العديد من الحملات التموينية، لضبط حركة الأسواق و التصدي لمحاولات البعض لحجب أسطوانات غاز الأكسجين و ترويج المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، ضمن الخطة الشاملة للدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 11 قضية بإجمالي مضبوطات 378 أسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول، 75 قطعة منظم أكسجين بدون مستندات "مجهولة المصدر".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.