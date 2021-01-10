تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ" خلية داعش التجمع " لـ ١٠ فبراير

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مصراوي Masrawy

كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بـ" خلية داعش التجمع"، لجلسة ١٠ فبراير؛ للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وعماد الدرملىي، وسكرتارية محمد الجمل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية، وتمويل الجماعة والترويج بطريق القول لأفكار ومعتقدات تدعوا للعنف.