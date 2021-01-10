★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1273 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحوزته 2,529 طن لحوم لمجمدة، كبدة مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية و انتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن شركة لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحوزته 28 طن سلع غذائية "سكر حر، مكرونة، أرز أبيض، ملح طعام"، معبأة داخل شكائر وعبوات- 960 عبوة "زيت طعام" تحمل علامة تجارية غير مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر"؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.