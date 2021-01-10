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175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "" من منصبه

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175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه 175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "" من منصبه
احتجوا على تحريض الرئيس على التمرد العنيف ضد البلاد

175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة

ذكرت مجلة "فورين بوليسي"، اليوم (الأحد)، أن 175 دبلوماسياً في وزارة الخارجية الأمريكية قدموا برقية اعتراض تنتقد الرئيس دونالد ترمب؛ لتحريضه أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، مطالبين كبار مسؤولي الإدارة بالنظر في اللجوء إلى التعديل الـ25 لإقالته من منصبه.

وبينت "فورين بوليسي" أن هذه البرقية تعد الثانية من نوعها التي يتم إرسالها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو خلال أسبوع واحد، ما يعكس الصدمة والغضب في السلك الدبلوماسي من تصرفات "ترمب" واستجابة "بومبيو" للأزمة السياسية، وفقاً لقناة "الشرق".

وأضافت أن البرقية انتقدت "بومبيو" لما وصفته بـ"فشله في إصدار بيان يعترف فيه بشكل قاطع بأن الرئيس جو بايدن فاز في انتخابات 2020".

أوضحت المجلة أن الدبلوماسيين احتجوا على تحريض الرئيس على التمرد العنيف ضد الولايات المتحدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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