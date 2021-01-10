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من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة

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فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة
كانت الأم تشجعها وتصوّر الواقعة

فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة

يعيدنا هذا الفيديو الطريف والغريب إلى ذكريات الطفولة، حين كنا صغاراً وكانت كل الأشياء كبيرة وضخمة، ربما نحن ننادى علي آبائنا أو نستعين بإخوتنا الكبار من أجل المساعدة، لكن هذا ما لم تفعله فتاة أسترالية عمرها 9 سنوات، وهي تقوم بست محاولات فاشلة لإغلاق بوابة مزرعتهم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة الطريفة الأسبوع الماضي في مزرعة للماشية والأغنام بضواحي مدينة بريزبان ‏في ولاية كوينزلاند شمالي شرق أستراليا.

وتظهر في الفيديو الطفلة تشارلي وهي ترتدي قبعة رعاة البقر وحذاء الجري، وتحاول إغلاق بوابة المزرعة، كانت المشكلة هي أن تجمع مصراعي البوابة المتأرجحين معاً.

وكانت "تشارلي" تمسك بالمصراع الأيمن، وتجري به إلى مكانه في البوابة، ثم تتركه لتجري نحو المصراع الأيسر، لكن وهي تمسك به وتجلبه يكون المصراع الأيمن قد غادر مكانه، وهكذا حاولت تشارلي ست مرات جمع المصراعين معاً، لكنها فشلت، ولم تتمكن من ذلك إلا في المحاولة السابعة.

وحسب الصحيفة، فقد التقطت الأم "كاثرين" هذا الفيديو وهي تقف بجوار السيارة، تشجّع الطفلة على المحاولة تلو الأخرى، بينما كان كلبهم يراقب المشهد المعتاد بصبر.

وتعليقاً على الفيديو، قالت الأم "كاثرين": "يحدث هذا المشهد المضحك كلما طلبنا من تشارلي إغلاق البوابة، وهذه المرة أردت تسجيل المشهد بالكاميرا".

وأعجب المعلقون على وسائل التواصل الاجتماعي بحماس وإصرار "تشارلي"، قال أحدهم: "إنها لم تستسلم أبداً، هذا رائع"، وقال آخر: "إنه تمرين جيد لها". مدينة بريزبان ذكريات الطفولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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