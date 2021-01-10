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وزير الخارجية التركي يزور بروكسل في 21 يناير ويتطلع لـ"حوار صادق"

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وزير الخارجية التركي يزور بروكسل في 21 يناير ويتطلع لـ"حوار صادق" وزير الخارجية التركي يزور بروكسل في 21 يناير ويتطلع لـ"حوار صادق"

مصراوي Masrawy

02:09 م الأحد 10 يناير 2021

أنقرة- (د ب أ):

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إنه يتطلع إلى زيارة بروكسل.

وغرّد عبر تويتر: "أتطلع إلى زيارة بروكسل لإجراء حوار صادق".

وذكرت وكالة " الأناضول" التركية أنه من المنتظر أن يجري وزير الخارجية زيارة إلى بروكسل في 21 كانون ثان/يناير الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أمس أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الأولويات السياسية لأنقرة، التي ترى مستقبلها في الأسرة الأوروبية.

وشدد أردوغان، في لقاء افتراضي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أمس، على أهمية استئناف القمم الدورية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الرئيس التركي عن رغبته في فتح صفحة جديدة في علاقة أنقرة بأوروبا مع بداية العام الجديد.

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