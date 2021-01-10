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5 أسباب تمنعك من التمتع بمزايا مبادرة إحلال السيارات القديمة "ميكروباص وأجرة"

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5 أسباب تمنعك من التمتع بمزايا مبادرة إحلال السيارات القديمة "ميكروباص وأجرة" 5 أسباب تمنعك من التمتع بمزايا مبادرة إحلال السيارات القديمة "ميكروباص وأجرة"

مصراوي Masrawy

02:21 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أطلقت مبادرة لإحلال السيارات القديمة التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما وذلك في إطار الحفاظ على البيئة وتقليل التلوث عبر الاعتماد على الغاز الطبيعي بدلا من الوقود.

وحددت الحكومة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة مجموعة من الشروط لإحلال المركبات نوع الميكروباص والأجرة.

وينشر مصراوي 5 أسباب لرفض المتقدم بالطلب على النحو التالي:

- صغر سن المتقدم عن 21 عاما أو زيادته عن 55 عاما.

- عدم الحصول على رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

- عدم الالتزام بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- صدر ضده حكم فى جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- تعاطى مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

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