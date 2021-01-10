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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 27 ألف راكب على متن 224 رحلة.. اليوم

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مطار القاهرة: وصول ومغادرة 27 ألف راكب على متن 224 رحلة.. اليوم مطار القاهرة: وصول ومغادرة 27 ألف راكب على متن 224 رحلة.. اليوم

مصراوي Masrawy

02:20 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن المطار يشهد، اليوم الأحد، سفر ووصول 27 ألف راكب على 224 رحلة جوية تسيِّرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على الطائرات؛ للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر: تصل صالات المطار اليوم 113 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 11 ألف راكب، بينما تغادر الصالات 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 16 ألف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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مصراوي Masrawy

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