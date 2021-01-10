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البيئة: زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية المرفوع منها القمامة بأوسيم

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البيئة: زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية المرفوع منها القمامة بأوسيم البيئة: زراعة 1000 شجرة بعدد من المقالب العشوائية المرفوع منها القمامة بأوسيم

مصراوي Masrawy

02:18 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، حملة تفتيشية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على عدد من المصانع العاملة في مجالات البلاستيك وإنتاج المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف منها، كما تم رصد مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من المصانع والشركات الواقعة بنطاق المحافظة.

وقد نفذ فرع البحيرة حملة مرورية لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تم خلالها فحص عادم 43 سيارة تبين مطابقة 39 سيارة ومخالفة 4 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وقام فرع القاهرة الكبرى أيضاً برصد نوعي لمياه نهر النيل بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم سحب 9 عينات من نهر النيل من نقاط متعددة وجار تحليلها ومعرفة النتائج، كما نفذ الفرع حملة تفتيشية على عدد من المسابك الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها.

وتفعيلاً للحملة الوطنية لرفع الوعي البيئي "اتحضر للأخضر" قامت وزارة البيئة من خلال فرعيها بالقاهرة الكبرى والبحيرة بتنفيذ عدد من حملات التوعية والتشجير بنطاق كلا الفرعين، كما أهدى فرع القاهرة الكبرى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة 1000 شجرة لزراعتها بعدد من المقالب العشوائية التي تم رفع القمامة منها، وذلك لتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار كوسيلة لتجميل المناطق وتنقية الهواء من الملوثات.

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