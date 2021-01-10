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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي جمعة، عضو مجلس النواب المعين، مفتي الديار المصرية السابق، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد اختياره ضمن النواب المعينين في مجلس النواب، قائلًا: "نتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس وندعو الله التوفيق".

ووجه جمعة كلمة إلى الرئيس بعد استلام كارنيه عضوية مجلس النواب، وكذلك الحقيبة البرلمانية، قائلًا: "سِر والله سبحانه وتعالى يوفقك من أحسن إلى أحسن".

وأشار مفتي الديار المصرية السابق إلى أن قضايا الأسرة أهم ما يشغله خلال عضويته في مجلس النواب، فضلًا عن ملف المعيشة، من خلال وضع تشريعات؛ وهو الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه، بالإضافة إلى ملف مواجهة الجرائم الإلكترونية.

ونفى علي جمعة أن يكون مواجهة فوضى الفتاوى من خلال القانون، مؤكدًا أنها لن تنضبط إلا بالثقافة العامة والتعليم والأخلاقيات.