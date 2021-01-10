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صور.. محافظ قنا يشهد انطلاق موسم عصير القصب في مصنع سكر قوص

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صور.. محافظ قنا يشهد انطلاق موسم عصير القصب في مصنع سكر قوص صور.. محافظ قنا يشهد انطلاق موسم عصير القصب في مصنع سكر قوص

مصراوي Masrawy

02:35 م الأحد 10 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير الجديد، وكان في استقباله الكيميائي محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من العاملين من مختلف اقسام المصنع .

تابع محافظ قنا خلال زيارته على كافة العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، حتى وصوله إلي منتج نهائي، محفزًا العاملين بالمصنع عليى بذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة لكون القصب أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة حيث تقدر المساحة المنزرعة به 116 ألف و 616 فدان تنتج 5607540 طن قصب خام تمثل 36.5% من إجمالي انتاج الجمهورية من قصب السكر . مؤكدا أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

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