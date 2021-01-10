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تخصيص 7 أرقام هاتف لدعم مصابي كورونا بالمجان في بورسعيد

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تخصيص 7 أرقام هاتف لدعم مصابي كورونا بالمجان في بورسعيد تخصيص 7 أرقام هاتف لدعم مصابي كورونا بالمجان في بورسعيد

مصراوي Masrawy

02:33 م الأحد 10 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، اليوم الأحد، عن 7 خطوط تليفونية لتلقي استفسارات المصابين بفيروس كورونا، وتقديم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي للمرضى ولذويهم، وذلك بمستشفيات المبرة والحياة بورفؤاد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان لها، أنه جرى تخصيص أرقام 01147077744، 01119211364 لمتابعة مرضى مستشفى المبرة وتقديم الدعم النفسي والاستشارات الطبية لهم ولذويهم بالمجان، كما جرى تخصيص الرقم 01030830465 بمستشفى الحياة بورفؤاد لنفس الغرض، ورقم 01273343733 لمتابعة العزل المنزلي للمصابين بكورونا في محافظة وبورسعيد، إضافة إلى الأرقام الأرضي المخصصة لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للمرضى من خلال أرقام 0663257999 ، 0663257444، وذلك في كافة التخصصات الطبية، إضافة إلى الرقم 01555299221 المتاح للرد على الاستفسارات الطبية من خلال خدمة الواتس آب.

وأكدت على أن المتطوعين للعمل بخطوط الاستشارات الطبية المجانية يقومون بالتنسيق والتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ لتنسيق نقل الحالات غير المستقرة والحرجة للمستشفيات، فيما تجرى متابعة حالات العزل المنزلي تليفونيًا حتى تمام الشفاء، فضلًا عن التنسيق مع مديري الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة سواء من خط الاشتباه أو من خط العزل المنزلي، لتوفير أماكن بمستشفيات العزل وذلك بالتنسيق مع غرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان.

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