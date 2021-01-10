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صور.. محمد لطفي يشارك في تشييع جثمان والدة حسن الرداد

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صور.. محمد لطفي يشارك في تشييع جثمان والدة حسن الرداد صور.. محمد لطفي يشارك في تشييع جثمان والدة حسن الرداد

مصراوي Masrawy

02:31 م الأحد 10 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

وصل الفنان محمد لطفي إلى دمياط، لمشاركة زميله حسن الرداد في تشييع جثمان والدة الأخير، ودخلا معا إلى ساحة مسجد عمرو بن العاص، في مدينة دمياط، مسقط رأس العائلة، اليوم الأحد، وسط حالة من الحزن بين جميع الحضور، وسط حضور أمني مكثف.

وقال الفنان محمد لطفي، في تصريح لموقع "مصراوي"، إنه جاء لمشاركة تشييع الجثمان، مؤكدا أن "حسن"، أخ للجميع ويشارك إخوانه في جميع المناسبات.

وفادية الرداد، حرم الراحل نبيل الرداد، القيادي السابق بالحزب الناصري، وتاجر، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد، وفادي الرداد الذي رحل عن الدنيا منذ سنوات.

ويعد مسجد عمرو بن العاص من أقدم مساجد الإقليم، وهو ثاني مسجد بني في بعد بناء مسجد عمرو بالفسطاط، وبني على نفس الطراز.

ونشر الفنان حسن الرداد، بصفحته الشخصية عبر موقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بوالدته وكتب قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".

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