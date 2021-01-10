صور.. وصول جثمان والدة حسن الرداد إلى ساحة عمرو ابن العاص

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

وصل جثمان والدته فادية الرداد، استعدادا لإقامة صلاة الجنازة بساحة مسجد عمرو بن العاص، في مدينة دمياط، مسقط رأس العائلة، اليوم الأحد، وسط حالة من الحزن بين جميع الحضور.

وفادية الرداد، حرم الراحل نبيل الرداد، القيادي السابق بالحزب الناصري، وتاجر، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد، وفادي الرداد الذي رحل عن الدنيا منذ سنوات.

ويعد مسجد عمرو بن العاص من أقدم مساجد الإقليم، وهو ثاني مسجد بني في مصر بعد بناء مسجد عمرو بالفسطاط، وبني على نفس الطراز.

ونشر الفنان حسن الرداد، بصفحته الشخصية عبر موقع "فيس بوك"، صورة تجمعه بوالدته وكتب قائلا: "توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمي لي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".