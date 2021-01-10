أخبار عاجلة

الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة -
موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا -
تويتر تعلّق حساب لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا -
روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية

Print
توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية

مصراوي Masrawy

01:53 م الأحد 10 يناير 2021

الخرطوم- (د ب أ):

شهدت مدينة عطبرة بولاية نهر النيل (310 كلم شمال العاصمة السودانية الخرطوم)، صباح الأحد، أعمال عنف على خلفية مواجهات بين الشرطة ومواطنين، راح ضحيتها قتيل على الأقل فضلا عن حرق مرافق حكومية.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن شهود عيان قولهم إن مواطنين من حي الوحدة بعطبرة هاجموا مبنى شرطة المباحث وأحرقوا سيارات احتجاجا على سقوط قتيل منهم في مطاردة نفذتها عناصر المباحث.

وطالت أعمال العنف مبنى المحلية، حيث تمكن المحتجون من إحراق جرار أمام المبنى الواقع في وسط المدينة.

وبحسب مصادر فإن الأحداث تعود الى مطاردة الشرطة لعصابة سرقات في حي الوحدة نتج عنها اشتباك راح ضحيته أحد أفراد العصابة وإصابة شرطي، نقل الى المستشفى.

واضطر التجار في أسواق المدينة إلى إغلاق محالهم التجارية تخوفا من انحراف الاحتجاجات إلى أعمال نهب في ظل قلة الانتشار الشرطي والأمني.

ولم يصدر عن الشرطة السودانية أي توضيح لشرح ملابسات الأحداث.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية