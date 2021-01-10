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اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من

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اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من

مصراوي Masrawy

01:52 م الأحد 10 يناير 2021

طوكيو- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الأحد، رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا في البلاد.

ووفق وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء، فإن السلالة الجديدة، التي تتمتع جزئيا بنفس التحور الذي تم رصده في سلالتين مختلفتين في بريطانيا وجنوب أفريقيا، جرى رصدها لدى أربعة أشخاص وصلوا مطار طوكيو الدولي قادمين من البرازيل في 2 يناير الجاري.

ولم تتوافر بعد معلومات حول قابلية انتقال السلالة الجديدة، وما إذا كانت تسبب أعراضا حادة أو لها تأثيرات محتملة على فعالية اللقاحات. وقالت الوكالة إن المعهد الوطني للأمراض المعدية وكذلك جهات أخرى تقوم ببحث مفصل بشأن السلالة الجديدة.

وقالت الوزارة إن من بين الأربعة أشخاص، شخص في الاربعينات لم تظهر الأعراض عليه لدى وصوله، ولكن لاحقا عانى من صعوبات في التنفس وجرى نقله للمستشفى.

وأضافت الوزارة أن بقية الأربعة أشخاص هم سيدة في الثلاثينات من عمرها وكانت تعاني من صداع، وشاب عانى من الحمى، وسيدة لم تكن تعاني من أي أعراض.

وأشارت الوزارة إلى أنه ثبت إصابة الأربعة أشخاص بفيروس كورونا أثناء تواجدهم في الحجر الصحي في المطار، وجرى رصد السلالة الجديدة لدى الأربعة أشخاص عبر فحص أخر مفصل.

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