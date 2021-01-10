لأول مرة.. التدريب على لغة الإشارة في جامعة سوهاج - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

انطلقت، بجامعة سوهاج، اليوم الأحد، أولى فعاليات المستوى الأول من الدورة التدريبية "تعليم لغة الإشارة"، والتي ينظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج إن الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات الصعيد، وهو ما يؤكد مدى اهتمام الجامعة بتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مميزة لخدمة كافة أفراد المجتمع، مضيفًا أن لغة الإشارة تعتبر اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وتكمن أهميتها في كونها وسيلة للتنفيس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم، بالإضافة إلى توطيد أسس التفاعل والتفاهم فيما بينهم، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الاجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.

وأوضح الدكتور طارق ذكي، منسق البرنامج أن البرنامج التدريبي للدورة يستهدف تدريب المشاركين على لغة الإشارة والتي تشمل تعابير الوجه وحركة الشفاه، مع تحريك اليد والأصابع لتوضيح الحروف الأبجدية وتكوين كلمات وجمل مفهومة، مشيرًا إلى أن مثل تلك الدورات تساهم في تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال، وذلك لخدمة أصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم، وتحفيز النمو الذهني والإبداعي لديهم.

وقال الدكتور خلف همام، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج إن الدورة يشارك بها ٢٥ متدرب، ويستمر المستوى الأول لمدة ٤ أيام متواصلة في الفترة من ١٠ حتى ١٣ من شهر يناير الجاري، مضيفًا أنه يحاضر بها أماني بخيت مدربة لغة الإشارة، مشيرًا إلى أنه سيجرى منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة لاجتيازهم الدورة بنجاح.