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خلال 6 ساعات.. استئصال ورم خبيث يزن 30 كيلو من بطن مريض في أسيوط

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خلال 6 ساعات.. استئصال ورم خبيث يزن 30 كيلو من بطن مريض في أسيوط خلال 6 ساعات.. استئصال ورم خبيث يزن 30 كيلو من بطن مريض في أسيوط

مصراوي Masrawy

02:11 م الأحد 10 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور سامى عرفان عميد معهد جنوب للأورام بجامعة أسيوط، اليوم الأحد، عن نجاح فريق طبي بالمعهد من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر ٦٧ عامًا، وذلك بإجراء جراحة ناجحة جرى خلالها استئصال ورم خبيث يزن 30 كيلوجرام.

وأوضح عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، أن المريض جرى استقباله يعاني من انتفاخ وزيادة مستمرة في البطن مع إمساك مزمن، وبالكشف عليه وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف دكتور عبد الله هديه الشريف المدرس والاستشاري بقسم علاج الأورام معهد الأورام، وجرى تشخيص الحالة وأخذ عينات من الورم وتبين وجود ورم خبيث بالبطن .

وأضاف الدكتور خالد رزق الأستاذ بقسم جراحة الأورام بالمعهد، بأنه بإجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة للمريض والتى أثبتت جميعاً وجود ورم ضخم خلف الغشاء البروتوني للبطن ممتد ما بين شريان الأورطة والوريد الأجوف الرئيسي للجسم وبين جميع تفرعاته ومتغلغل حول الكلى اليمني وملتف حول القولون، وهو ما استدعى إجراء عمليه استكشافيه للبطن امتدت على مدار 6 ساعات، جرى خلالها استئصال الورم كاملا ووزنه حوالي ٣٠ كيلو جرام مع استئصال نصف القولون وجزء من الاثني عشر والكلى اليمني وإعادة توصيل القولون مرة أخرى والاثني عشر مع المحافظة على جميع الأوردة والشرايين للبطن.

وقال الدكتور خالد رزق أن الفريق الطبي المعاون له فى العملية ضم الدكتور دياب حتة الأستاذ من قسم التخدير والدكتور محمد إسماعيل، والدكتورة نورهان الجلالي والدكتور عمر صلاح المدرسين المساعدين بالمعهد، والطبيب محمد مرشود المعيد بالمعهد، وأسامة مكرم مسعف العمليات لفريق الجراحه، مؤكداً أن المريض في حالة صحية جيدة ولازال يتلقى الرعاية الصحية اللازمة له عقب الجراحة بالمعهد.

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