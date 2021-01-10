أخبار عاجلة

الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة -
موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا -
تويتر تعلّق حساب لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا -
روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

Print
تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:59 م الأحد 10 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

سجلت محافظة جنوب سيناء 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و حالة وفاة اليوم الأحد.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في موجتها الأولى بلغ 861 إصابة، بينها 27 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 766 حالة.

وأوضح المصدر، أن إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بمستشفيات العزل يبلغ 16 حالة فقط، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي 53 حالة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية