تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

سجلت محافظة جنوب سيناء 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و حالة وفاة اليوم الأحد.

وأكد مصدر بمديرية الشئون الصحية في جنوب سيناء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في موجتها الأولى بلغ 861 إصابة، بينها 27 حالة وفاة، وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء حتى اليوم 766 حالة.

وأوضح المصدر، أن إجمالي عدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بمستشفيات العزل يبلغ 16 حالة فقط، وعدد الحالات التي توجد تحت الملاحظة بالعزل المنزلي 53 حالة .