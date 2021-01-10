ضبط متهمين بالإتجار في المخدرات و"تبييض" 10 ملايين جنيه في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الأحد، شخصين في اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وغسل "تبييض" أموال تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ في البنوك.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا باتخاذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان دائرة المحافظة لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما 10 ملايين جنيه، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بشراء عقارات وأراضي بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.