70 واقعة .. هوس الثراء السريع ولتنقيب عن الآثار داخل المنازل في أسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل المنازل بمناطق مختلفة بحي غرب مدينة أسيوط، نتيجة هوس البعض في البحث عن الثراء السريع والقيام بأعمال الحفر أسفل المنازل وتعريض حياة المواطنين بالمناطق المجاورة للخطر والموت، فضًلا عن وقوع العديد من الضحايا جراء أعمال الحفر.

وشكا أهالي شارع زين الدين الشريف أمام جامع القرماني بحي غرب مدينة أسيوط، من قيام أشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل منزل عدة مرت خلسة حتى وصل عمق الحفرة 20مترًا تقريبا ببدروم المنزل بحثًا عن آثار مما أدى إلى تشقق الأرض؛ مشيرين إلى استخراج الحماية المدنية جثة أحد الأشخاص لقي مصرعه داخل الحفرة.

وأشار أحد أهالي منطقة درب فاضل بعلوة النصارى بحي غرب أسيوط، إلى إلقاء ضباط مباحث قسم أول أسيوط القبض على أحد الأشخاص أثناء قيامه بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بالمنطقة وتبين وجود حفر بعرض 3 أمتار في 2 مترح مشيرًا إلى أن أعمال الحفر داخل المنازل تهدد حياة الأسر.

وأضاف أحد أهالي منطقة درب الزق بشارع المصري أن المنطقة شهدت وفاة شخصين انهار عليهم بئر بمنزل قديم مهجور أثناء أعمال التنقيب عن الآثار ونجحت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض بينما لاذ آخرون بالفرار فور وقوع الانهيار.

قال محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، في تصريح خاص لـ"مصراوي":" إنه في الآونة الأخيرة، تلقينا شكاوى كثيرة من الأهالي حول قيام أشخاص بأعمال حفر وتنقيب داخل المنازل بنطاق حي غرب، وظهور تصدع وتشققات بالمنازل المجاورة؛ مشيرًا إلى أنه بلغ عدد البلاغات لنحو 70 بلاغ مابين هبوط أرضي وتصدع وانهيار منازل خلال عام 2020 الماضي".

وأضاف رئيس حى غرب مدينة أسيوط، أنه لا يكاد يمر شهر إلا ونتلقى نحو 5 بلاغات ما بين تصدع منازل وانهيار جزئي أو هبوط أرضي، وذلك لزيادة هوس البعض بالبحث عن الثراء السريع والقيام بأعمال تنقيب وحفر عن الآثار في المنازل وتعريض حياتهم للخطر والموت؛ مشيرًا إلى الانتقال برفقة مسئول الأزمات والإدارة الهندسية بالحي وضباط مباحث قسم أول والحماية المدنية والإسعاف".

وأوضح محمد بشير، أنه فور الوصول إلى مكان البلاغ تجرى المعاينة على الطبيعة وإعداد تقرير مبدئي بمعرفة الإدارة الهندسية بالحي حول المنشئة وبيان مدى خطورتها على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة؛ مؤكدًا أن بعض بلاغات الحفر والتنقيب عن الآثار يجري إخلاء المنازل الآيلة للسقوط والمجاورة من قاطنيها وحفاظًا على أرواح المواطنين ".

وأشار بشير، إلى يجرى إيقاف العديد من أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، كما يجرى ضبط عدد من الأشخاص بمعرفة ضباط قسم شرطة أول أسيوط يقومون بأعمال حفر وتنقيب داخل المنازل؛ فضًلا عن وفاة نحو 10 أشخاص في وقائع حفر مختلفة بعدد من المناطق؛ مشيرًا إلى أن الضحايا حفروا في منازل لهم على عمق يتراوح من 12 إلى 20 مترًا .

ولفت رئيس حي غرب مدينة أسيوط، إلى أن المناطق التى شهدت وقائع حفر وتنقيب وهبوط أرضي هي " المجاهدين - كوم عباس - درب الزق - شارع أبوسعدة - الرهبة - القيسارية - بالقرب من جامع القرماني والجامع الكبير".