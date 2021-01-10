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ارتفاع نسبي في الأسماك بدمياط.. و"الجمبري" في الصدارة

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ارتفاع نسبي في أسعار الأسماك بدمياط.. و"الجمبري" في الصدارة ارتفاع نسبي في الأسماك بدمياط.. و"الجمبري" في الصدارة

مصراوي Masrawy

01:52 م الأحد 10 يناير 2021

دمياط – محمد إبراهيم:

شهدت الأسماك في أسواق دمياط، ارتفاعا طفيفا، على الرغم من استقرار حالة الطقس وكذا حركة الملاحة في بوغاز عزبة البرج، وشطا وبحيرة المنزلة، اليوم الأحد.

ويرصد "مصراوي"، متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، إذ بلغ سعر كيلو "الشبار الأخضر" 50 جنيها، وكيلو "البوري" 60 جنيها، للحجم الكبير و45 جنيهًا للحجم المتوسط، و"السيوف" 30 جنيها، والبلطي 40 جنيها.

وسجل سعر كيلو "البطارخ" نحو 250 جنيها، والفوارغ 40 جنيها، و140 جنيهًا للغطيان، وبلغ متوسط سعر السبيط 70 جنيها و220 جنيهًا للجمبري "كبير" و140 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط.

وفي سوق عزبة البرج، بلغ سعر التونة 50 جنيها، وتراوح سعر كيلو الشبار من ٣٠ إلى ٥٠ جنيها، حسب الحجم، وبلغ سعر الجرانة 50 جنيها للكيلو، والهليلي 90 جنيها، والكابوريا من 70 جنيها وحتى 150 جنيها للكيلو الواحد، بحسب النوع والحجم.

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