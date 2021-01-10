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25 % خطأ.. "الأطباء": سلبية المسحة ليست دليلًا على عدم الإصابة بكورونا

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25 % خطأ.. "الأطباء": سلبية المسحة ليست دليلًا على عدم الإصابة بكورونا 25 % خطأ.. "الأطباء": سلبية المسحة ليست دليلًا على عدم الإصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

02:12 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن المسحة ليست الدليل الوحيد والقاطع بثبوت الإصابة بفيروس كورونا المستجد من عدمه.

جاء ذلك في لقاء عقده "عبدالحي" مع عدد من الصحفيين، اليوم الأحد؛ لمناقشة آخر القضايا المتعلقة بنقابة الأطباء والتعامل مع جائحة كورونا.

وأضاف عبدالحي أن "هناك نسبة خطأ بين 20 لـ 25% في صحة المسحة، وبالتالي لا يجب الاعتماد على المسحة فقط في التشخيص لحالات الاشتباه".

ولفت أمين نقابة إلى أنه لا يجب الاعتماد على المسحة في تأكيد وفاة الأطباء بكورونا، موضحًا أن الأشعة والتحاليل وحالة المريض وقت دخوله المستشفى وتطور الحالة من الدلائل المهمة في ثبوت الإصابة.

وشدد أن هيئة التأمينات الاجتماعية أكدت أن الأشعة المقطعية تكون بديلة للمسحة في الحصول على المعاش بالنسبة للأطباء المتوفيين.

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مصراوي Masrawy

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