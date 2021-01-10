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حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان

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حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان حبس عاطلين بتهمة سرقة وسحل محامية على الأرض في حلوان

مصراوي Masrawy

02:03 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الأحد، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة محامية وسحلها على الأرض.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ترصدا للمجني عليها بأحد شوارع وادي حوف بالمعصرة، واستغلا سيرها بمفردها ثم هاجمها أحدهما وانتزل حقيبة يدها بالقوة فتمسكت بها وسقطت على الأرض، ثم سحلها قرابة مترين وسرق الحقيبة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني كان يستقل دراجة نارية استقلها المتهم الأول وفرا هاربين حتى تم ضبطهما.

وكشفت مناظرة النيابة للمجني عليها إصابتها بسحجات وكدمات جراء سقوطها على الأرض وسحلها.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

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