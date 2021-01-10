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8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل

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8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل 8 مارس.. الحكم على المتهمين بتهديد عمر جابر بالقتل

مصراوي Masrawy

01:38 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبداللاه، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين "أ. ع" و"أ. أ" صديقَي عمر جابر، لاعب نادي السابق وبيراميدز الحالي، وآخر هارب "أ. ش"، لاتهامهم بتهديد اللاعب بالقتل، لجلسة ـ8 مارس؛ للحكم.

كانت النيابة العامة بالجيزة، أحالت صديقي اللاعب عمر جابر، لاعب نادي بيراميدز، ومتهم آخر هارب، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه، بحسب المحامي شعبان سعيد.

وجاء قرار الإحالة للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة، واستمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، الذين تم حبسهما على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.

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