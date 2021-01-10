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إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا

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إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا إيران تكتشف 4 إصابات من "السلالة البريطانية" لكورونا

مصراوي Masrawy

01:44 م الأحد 10 يناير 2021

طهران- (د ب أ):

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، اكتشاف أربع حالات إصابة بسلالة التي تحورت في بريطانيا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن الوزير القول إن المرضى هم عائلة إيرانية تعيش في دولة أوروبية وقدمت إلى البلاد أواخر الأسبوع الماضي.

وقال :"(الفيروس البريطاني) المتحور انتشر في معظم الدول الأوروبية وأصبح أوروبيا إلى حد ما".

وفرضت إيران حظرا على الرحلات الجوية مع بريطانيا في 20 ديسمبر، ثم مددته لاحقا حتى 19 يناير.

ويقول المختصون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا.

وفيما يتعلق باللقاح الذي يجري تطويره في إيران، قال نمكي إن "اللقاح الإيراني سينتج بكميات كبيرة الربيع المقبل وسيكون متاحا للجميع".

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