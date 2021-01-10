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الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات

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الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات الداخلية × 24 ساعة.. ضبط 5057 محكومًا عليه و 102 قضية مخدرات

مصراوي Masrawy

01:20 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - علاء عمران ومحمد الصاوي:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 34 قطعة سلاح ناري، بحوزة 27 متهمًا.

ونفذت الأجهزة الأمنية، 45268 حكمًا قضائيًا متنوعًا بإجمالي 5057 محكومًا عليه.

كما ضبط 102 قضية مخدرات بحوزة 106 متهمين، و64 هاربًا، و37 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، 268 دراجة نارية مخالفة، و 23210 مخالفات مرورية، وجرى ضبط تشكيلين عصابيين، وإعادة 3 سيارات و3 دراجات نارية مبلغ بسرقتها.

وجرى فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ واستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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