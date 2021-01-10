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"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة

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"ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة "ضربة جوة المحل".. محاولة قتل "بقال" بسبب خصومة ثأرية بالمعصرة

مصراوي Masrawy

01:35 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

خصومة ثأرية قادت مزارع و3 آخرين إلى إطلاق عيار ناري على مالك محل بقالة بمنطقة حلوان، ما أدى لنقله إلى المستشفى، مصارعًا إصابته على أمل الشفاء.

شقيق المجني عليه لديه خصومة ثأرية مع عائلة في محافظة سوهاج، حاول 4 منهم الانتقام من عن طريق توجه أحدهم إلى محل شقيقه مستقل دراجة بخارية وأطلق على الأخير عيار ناري داخل محله، لم يرده قتيلًا ونجده الفريق الطبي من الوفاة.

تلقى قسم شرطة حلوان، إخطارًا بالواقعة، وتضبطوا الجناة وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق ، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

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