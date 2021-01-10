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حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه

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حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. ضبط متهمين بغسل 10 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

01:17 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين مقيمين في سوهاج، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة .

وذكرت الوزراة في بيان عبر "فيسبوك"، أنه المتهمين حاولا غسل 10 مليون جنيه أموال متحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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