بداية من اليوم.. 4 أوراق مستندات للحصول على تعويض نزع ملكية لتطوير الدائري بالبساتين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قال اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين، إنه تقرر بداية من اليوم الأحد، بدء تلقي أوراق المواطنين بشأن الحصول على تعويضات نزع الملكية للعقارات الواقعة في نطاق مشروع تطوير الدائري بالحي.

وأضاف جودة، لمصراوي، أنه سيكون على المواطنين التقدم بالأوراق المطلوبة إلى المركز التكنولوجي بالحي.

وجاءت الأوراق على النحو التالي:

1- بطاقة الرقم القومي.

2- شهادة الميلاد.

3- عقد إيجار أو تمليك.

4- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.