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"هيئة الدواء" تطلق الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات نواقص الأدوية

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"هيئة الدواء" تطلق الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات نواقص الأدوية "هيئة الدواء" تطلق الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات نواقص الأدوية

مصراوي Masrawy

01:02 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين الخط الساخن الخاص بهيئة الدواء المصرية "15301"، وسيتم من خلاله بدءًا من اليوم السبت، تقديم خدمة تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية واماكن توافرها- كمرحلة أولى؛ حيث سيتم تلقى الاستفسارات والشكاوى عن عدم توافر أي مستحضرات دوائية على مدار الساعة وذلك اعتباراً من اليوم الموافق العاشر من يناير ٢٠٢١.

وأكد الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليات العرض والطلب بسوق الدواء المصري؛ للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.

كما أشار إلى أن الخط الساخن تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية للتيسير على المواطنين وفتح سبل تواصل مستمرة مع المواطنين وخاصة فيما يتعلق بتوافر المستحضرات الدوائية والمتابعة الدائمة والمستمرة لآليات تداول تلك المستحضرات؛ مشيرا إلى أن الخدمة تعمل على مدار 24 ساعة وأن مسؤولي التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول نواقص الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التي يحتاجونها أو مثائلها.

وأضاف أن هيئة الدواء تعمل حالياً من خلال استراتيجية متابعة مستمرة يمكن من خلالها التنبؤ المبكر بنواقص الأدوية، ويتم ذلك من خلال متابعة مخزون الأدوية الهامة والحيوية، وذلك بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وكذلك المستشفيات الحكومية- بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الخطط والسياسات التي تهدف إلى ضمان توافر المستحضرات والمستلزمات الطبية وضمان جودتها وسلامتها وفعاليتها.

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