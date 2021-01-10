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ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بالقاهرة

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ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بالقاهرة ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل مأكولات بالقاهرة

مصراوي Masrawy

01:06 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن محل مأكولات - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على (320 كيلو جرام "لحوم، دواجن، كفتة"- 100 كيلو جرام أرز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعداد الوجبات الجاهزة بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الغذائي لحماية جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصراوي Masrawy

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