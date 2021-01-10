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ضبط شخصين بحوزتهما أدوية وأغذية مجهولة المصدر في القاهرة

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ضبط شخصين بحوزتهما أدوية وأغذية مجهولة المصدر في القاهرة ضبط شخصين بحوزتهما أدوية وأغذية مجهولة المصدر في القاهرة

مصراوي Masrawy

01:04 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش الغذائي لحماية جمهور المستهلكين.

وأسفرت جهود إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن ضبط (صاحب مخزن علافة وعطارة بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية والمبيدات الحشرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (2 طن أرز- 1300 زجاجة زيوت طبيعية- 400 عبوة مبيد حشري- 150 زجاجة معطر ملابس- 150عبوة سحلب- 100 عبوة كاتشب- 600 زجاجة وعبوة منتجات مختلفة "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

كما تمكنت الإدارة من ضبط (مسئول عن مخزن أدوية تابع لصيدلية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون.

وعُثر بداخل المخزن على ( كمية من الأدوية والعقاقير والمنشطات "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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