أخبار عاجلة

الاردن تعلن إعادة فتح قطاعات (تفاصيل) -
الاردن : دراسة لاعطاء المعلمين لقاحات كورونا -
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا -
‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة -
موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا -
تويتر تعلّق حساب لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا -
روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف

Print
أمس كان يومًا للراحة للمتسابقين واستؤنفت اليوم الرحلة في المرحلة الخاصة السابعة

شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف

تفاعل حساب وزارة الرياضة على تويتر مع انطلاق المرحلة السابعة من رالي #داكار_ 2021 اليوم؛ موضحًا أن الطبيعة الساحرة والمناظر الأخاذة تجعل من كل مرحلة في السباق مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف.

يُذكر أن يوم أمس كان يومًا للراحة للمتسابقين وأفراد الفرق، واستؤنفت اليوم رحلة رالي داكار 2021 في المرحلة الخاصة السابعة من حائل إلى سكاكا، وطول المرحلة الخاصة 453 كيلومترًا؛ منها 100 كيلومتر من المسارات الرملية المتواصلة. كما يوجد مقاطع صخرية ومسارات متعرجة، ولن تكون القيادة بهدف تفادي ارتكاب الأخطاء وحسب؛ بل وتفادي الأعطال أيضًا؛ حيث إنها مرحلة ماراثونية لن يُسمح فيها للسائقين بتلقي المساعدة من فِرَق المساعدة، وسيتعين على الدراجين والسائقين والملاحين إصلاح مركباتهم -في حال تعطلت- بمفردهم.

شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف

شاهد.. طبيعة ساحرة تجعل من مراحل رالي داكار مغامرةً يترقبها المشاركون بشغف

وزارة الرياضة رالي داكار 2021

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

السعودية الأولى عربيًا في تقنية الاهتزازات التحذيرية

تفاصيل أسعار السلع الغذائية بالسعودية خلال ديسمبر 2020

تفاصيل أسعار السلع الغذائية بالسعودية خلال ديسمبر 2020

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8898.68 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 8898.68 نقطة

شبكة عيون الإخبارية