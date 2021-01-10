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1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات

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1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات 1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات
الأمانةُ قامت بغسل وتعقيم وتطهير 2215 موقعاً بمشاركة 462 فرداً

1541 جولة رقابية على الأسواق بالشرقية وهذه حصيلة المخالفات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية، 1541 جولة رقابية، نتج عنها تحرير 14 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد-19، و9 مخالفات للتكدُّس بالأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 2215 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 462 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 22772 طنّاً من النفايات، وأزالت 13805 من الأنقاض والمخلفات، بوساطة 9414 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكّدت الأمانة مواصلة جهودها لتحقيق الأهداف المنشودة، من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والرقابة والنظافة، من أجل سلامة الجميع.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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