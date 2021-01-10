أخبار عاجلة

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة -
موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا -
تويتر تعلّق حساب لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا -
روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان -
صور.. تعطل قطار بسبب خلل في الجرار بكفر الشيخ -
صور.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة في طور سيناء -
"الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة " تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن نوفمبر وديسمبر

Print
"الزكاة " تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن نوفمبر وديسمبر "الزكاة " تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن نوفمبر وديسمبر
في موعد أقصاه الخامس عشر من يناير الجاري.. تجنباً لغرامة التخلف

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي نوفمبر وديسمبر الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر يناير الجاري.

وأهابت الهيئة بجميع المكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحدّدة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت هيئة الزكاة والدخل، المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا

مستشفى "صامطة العام" و"الصحي الجنوبي" ينفذان حملة للتعريف بلقاح كورونا

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض

الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا

الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا

"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر"

"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر"

شبكة عيون الإخبارية