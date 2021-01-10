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أمريكية: بنس لا يستبعد عزل .. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس

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شبكة أمريكية: بنس لا يستبعد عزل ترامب.. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس أمريكية: بنس لا يستبعد عزل .. ولم يتحدثا منذ اقتحام الكونجرس

مصراوي Masrawy

01:03 م الأحد 10 يناير 2021

واشنطن- (د ب أ):

كشف مصدر مقرب من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أنه لا يستبعد تطبيق التعديل 25 في الدستور الأمريكي وعزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بهذا الخيار في حال أصبح الأخير أقل توازنا عقليا.

ونقلت "سي.إن.إن" الأمريكية عن المصدر- الذي لم تُسمه- إن هناك مخاوف في فريق بنس من تطبيق التعديل وعزل ترامب، وذلك بسبب احتمال خروج الأخير واتخاذ خطوات طائشة من شأنها وضع البلاد كلها في خطر.

وأكد المصدر أن نائب الرئيس وترامب لم يتحدثا منذ اختراق مناصري الرئيس المنتهية ولايته مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي.

وأشار مصدران مقربان إلى أن ترامب غاضب جدا من بنس، بينما الثاني محبط وحزين بسبب ما يفعله الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة للكونجرس، لكن الثاني رفض التدخل وأكد أن مثل هذا التدخل لن يكون دستوريا.

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