أخبار عاجلة

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة -
موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا -
تويتر تعلّق حساب لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا -
روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان -
صور.. تعطل قطار بسبب خلل في الجرار بكفر الشيخ -
صور.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة في طور سيناء -
"الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة

Print
أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة أمن المنافذ يضبط قضيتين تهريب آثار ومعادن نفيسة

مصراوي Masrawy

12:42 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب بضائع أجنبية الصنع.

كما ضبطت الحملات، قضية تهريب المعادن النفيسة، وقضية تهريب آثار.

وفي مجال الأمن العام تم ضبط 36 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية