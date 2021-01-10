ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المواطنين بحلوان وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "مالك محل بقالة) مصاب بطلق ناري وبسؤال شقيق زوجته قرر أنه حال تواجد المصاب بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية قام بإطلاق عيار نارى تجاهه ولاذ بالفرار وأضاف بوجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج، وأيد المصاب ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة (مزارع، 3عاطلين – مقيمين بنطاق محافظتي سوهاج والقاهرة) وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأيد باقى المتهمين ما سبق.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.