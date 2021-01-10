أخبار عاجلة

‫"السهلي " يحتفل بزواجه فى الرياض -
الهند.. محاكمة "واتساب" بتهمة انتهاك سياسة الخصوصية غدًا -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي تتراجع عن اتفاق يسمح لفريق خبراء أممي بصيانة "صافر" -
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة -
موسكو تدعو واشنطن للتراجع عن تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا -
تويتر تعلّق حساب لقاح سبوتنيك V الروسي المضاد لكورونا -
روسيا تطلع أمريكا وفرنسا على نتائج محادثات موسكو وباكو ويريفان -
صور.. تعطل قطار بسبب خلل في الجرار بكفر الشيخ -
صور.. ضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة في طور سيناء -
"الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة

Print
ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة ضبط 4 أشخاص حاولوا قتل شخص ثأرا من شقيقه في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:37 م الأحد 10 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المواطنين بحلوان وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "مالك محل بقالة) مصاب بطلق ناري وبسؤال شقيق زوجته قرر أنه حال تواجد المصاب بالمحل ملكه فوجئ بشخص مجهول يستقل دراجة نارية قام بإطلاق عيار نارى تجاهه ولاذ بالفرار وأضاف بوجود خصومة ثأرية بين شقيق المصاب وإحدى العائلات ببلدتهم بمحافظة سوهاج، وأيد المصاب ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل الى أن وراء ارتكاب الواقعة (مزارع، 3عاطلين – مقيمين بنطاق محافظتي سوهاج والقاهرة) وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المصاب، قام بتحريض باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأيد باقى المتهمين ما سبق.

تم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

فيديو - لحظة دفن صفوت الشريف ومواراة جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمصر الجديدة

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

سفارة مصر بأديس أبابا تهيب بالمصريين القادمين لأثيوبيا بضرورة الحصول على تأشيرات دخول مسبقة

شبكة عيون الإخبارية