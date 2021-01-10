ضبط شخص بحوزته 65 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل لبيع أسطوانات الأكسجين - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لإدارته المحل "بدون ترخيص" وقيامه بعرض وبيع اسطوانات غاز الأكسجين مجهولة المصدر (تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المحل على (65 أسطوانة غاز الأكسجين "مختلفة الأحجام" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.