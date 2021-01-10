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الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

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الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية الداخلية تواصل التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية

مصراوي Masrawy

12:35 م الأحد 10 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددٍ من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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